Дженнифер Лопес призналась, что написано на ее обручальном кольце

53-летняя американская певица, звезда фильмов «Поклонник» и «Стриптизерши» Дженнифер Лопес наслаждается семейной жизнью и готовит к выпуску музыкальный альбом. В одном из интервью, она призналась, какая надпись сделана на кольце, которое ей подарил возлюбленный Бен Аффлек.

Об этом пишет People.

Это обручальное кольцо с большим зеленым бриллиантом, внутри которого есть тайное послание. Надпись гласит: «Not. Going. Anywhere» (Не. Иду. Никуда). Дженнифер Лопес объяснила, что так актер Бен Аффлек подписывал свои электронные письма, когда они снова возобновили общение, это означает: «НеНе волнуйся, я никуда не уйду».

Американская звезда призналась, что эти слова дали ей вдохновение на написание одной из песен, которая вошла в ее новый альбом под названием «This Is Me… Now». По словам Лопес, этот альбом является самым откровенным из всех ранее представленных. Большинство композиций она посвятила своему мужу. Послушать альбом поклонники смогут в следующем году, эта пластинка станет первой за девять лет.

«Курсор» писал ранее, что в октябре 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали свое первое появление на красной ковровой дорожке с тех пор, как официально стали мужем и женой. Пара устроила роскошную свадьбу в августе в окружении близких и друзей.

Еще мы писали, что 47-летний бейсболист Алекс Родригес, который состоял с Дженнифер Лопес в романтических отношениях четыре года, высказался по поводу ее замужества с Беном Аффлеком.