Хайден Панеттьери выступила с обвинением в адрес Владимира Кличко

33-летняя Панеттьери ранее рассказывала, что начала злоупотреблять наркотиками, когда ей было всего 15 лет, и что ее зависимость ухудшилась после рождения дочери Кайи в 2014 году.

Хайден Панеттьери нацелилась на своего бывшего партнера Владимира Кличко, обвинив его в том, что он не оставил ей иного выбора, кроме как отказаться от опеки над их дочерью Каей в 2018 году из-за ее злоупотребления психоактивными веществами.

33-летняя звезда «Нэшвилла» рассказала на шоу Джады Пинкетт Смит «Red Table Talk», что тогда она подписала документы, и Кличко увез их дочь жить вместе с ним в Украину.

Hayden Panettiere accuses Wladimir Klitschko of making her sign over full-custody of their daughter https://t.co/KjNS8Z5hEy — Daily Mail Online (@MailOnline) September 28, 2022

Она намекнула, что бывший профессионал бокса, с которым она встречалась в течение девяти лет, прежде чем они навсегда расстались в 2018 году, заставил ее отказаться от дочери, и назвала это «самым душераздирающим поступком, который ей когда-либо приходилось делать в своей жизни».

Ранее Панеттьери рассказала, что начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем, когда ей было всего 15 лет, и что ее зависимость вышла из-под контроля, когда она боролась с послеродовой депрессией после рождения Каи в 2014 году.

«Это было худшее подписание бумаг, самое душераздирающее, что мне когда-либо приходилось делать в своей жизни», — сказала она.

Панеттьери объяснила, что планировала «работать над собой», и как только ей станет «лучше», она надеялась, что Кая будет жить между двумя родителями. «Но этого не произошло», — добавила она.

Похоже, Кая все еще живет со своим отцом, но неясно, где они сейчас проживают в условиях войны в Украины.

После вторжения в страну в феврале Хейден сообщила в своем посте в Instagram, что ее дочь «в безопасности и больше не в Украине», но она не уточнила, где они сейчас живут.

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