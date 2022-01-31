Холли Берри объявила о помолвке

«Мой сын Масео сам захотел провести для нас эту маленькую церемонию на заднем сиденье автомобиля. Думаю, он рад наконец-то видеть меня счастливой, и это заразительно. Он одобряет мой выбор», – поделилась Холли.
Звезда заявила, что это был очень важный момент для них всех. Она даже расплакалась.
«У меня двое детей от двух разных отцов. У Вана есть сын. Как мать, живущая в современной смешанной семье, я заботлюсь о том, чтобы мои дети были согласны с решениями, которые я принимаю».
Напомним, ранее Холли ввела всех в заблуждение фотографиями со «свадьбы» Ваном Хантом.
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Поклонники безумно рады, что сейчас актриса счастлива и любима.
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Ранее «Курсор» писал о том, что голливудская актриса Холли Берри спровоцировала слухи о свадьбе.
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