Голливудская актриса Холли Берри спровоцировала слухи о свадьбе

Холли Берри и ее возлюбленный Ван Хант спровоцировали волну слухов о свадьбе из-за опубликованных фото в Instagram.

Холли Берри обманула своих звездных друзей и подписчиков в Instagram, заставив их думать, что она вышла замуж за Ван Ханта, опубликовав фото со «свадьбы».

«Ну… ЭТО ОФИЦИАЛЬНО», — подписала 55-летняя актриса фото, на котором она и 51-летний певец целуются босиком перед тем, что, похоже, было алтарем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Звездные друзья начали писать комментарии с поздравлениями, среди них Дуэйн «Скала» Джонсон, Ава Дюверней, Октавия Спенсер, Тиа и Тамера Моури.

В воскресенье Берри опубликовала пост, где опровергла слухи о свадьбе.

«Мы просто повеселились под Новый год!», — пояснила она в своей подписи. «Спасибо за добрые пожелания, они действительно тронули наши сердца!»

Она добавила: «Теперь это ОФИЦИАЛЬНО, Интернет больше не является непобедимым. # nomoreswipes4me #Januaryfoolsday. »

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 56-летняя Элизабет Херли удивила сеть своим видом.

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