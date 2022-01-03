Голливудская актриса Холли Берри спровоцировала слухи о свадьбе

Холли Берри обманула своих звездных друзей и подписчиков в Instagram, заставив их думать, что она вышла замуж за Ван Ханта, опубликовав фото со «свадьбы».
«Ну… ЭТО ОФИЦИАЛЬНО», — подписала 55-летняя актриса фото, на котором она и 51-летний певец целуются босиком перед тем, что, похоже, было алтарем.
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Звездные друзья начали писать комментарии с поздравлениями, среди них Дуэйн «Скала» Джонсон, Ава Дюверней, Октавия Спенсер, Тиа и Тамера Моури.
В воскресенье Берри опубликовала пост, где опровергла слухи о свадьбе.
«Мы просто повеселились под Новый год!», — пояснила она в своей подписи. «Спасибо за добрые пожелания, они действительно тронули наши сердца!»
Она добавила: «Теперь это ОФИЦИАЛЬНО, Интернет больше не является непобедимым. # nomoreswipes4me #Januaryfoolsday. »
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Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 56-летняя Элизабет Херли удивила сеть своим видом.
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