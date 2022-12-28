Художница полностью разрисовала суперкар Lamborghini

Выбор машины связан с эмоциями, которые она дарит.

Известный итальянский архитектор и художница Элиза Чана Чеккетти решила создать арт-машину, используя для этого Lamborghini Aventador SVJ за 700 тысяч долларов.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам художницы, компания Lamborghini всегда производила автомобили, которые дарят эмоции. Именно поэтому она выбрала этот суперкар в качестве холста, который был ею разрисован в стиле абстрактного импрессионизма.

Чана уже на протяжении нескольких лет живет в Токио (Япония), где находятся интересные тюнинг-проекты, привлекающие к себе внимание, в том числе Элизы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elisa Chana Cecchetti (@chanartjp)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elisa Chana Cecchetti (@chanartjp)

Художница воспользовалась экстремальным Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 700 тысяч долларов в качестве полотна для своей работы. В будущем она будет экспонатом на мероприятии в Токио, где собираются любители этих спорткаров.

По словам Чаны, можно пользоваться любыми объектами для своих рисунков. Свой же выбор она обосновала воспоминаниями и эмоциями, которые дарит использование этого суперкара.

Отметим, что Aventador SVJ – эволюция версии SuperVeloce, которую увидел свет в 2018 году. В машине использовали систему активной аэродинамики ALA 2.0, куда входят активные аэродинамические элементы и разветвлённая сеть внутренних воздушных каналов, что влияет на уменьшение лобового сопротивления и увеличение прижимной силы.

Aventador SVJ имеет форсированный до 770 л.с. двигатель, более жёсткую подвеску, перенастроенное рулевое управление, а также оригинальные углепластиковые накладки на порогах, крышке двигателя и заднем диффузоре. Максимальная скорость составляет 351 км/ч.

Всего производитель выпустил 900 экземпляров купе и родстеров SVJ, 63 среди которых являются представителями специальной серии SVJ63, названной в честь года основания компании Lamborghini.

«Курсор» сообщал, что два человека были обстреляны в Lamborghini у развязки Бен-Шемен.