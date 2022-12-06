Два человека были обстреляны в своей машине у развязки Бен-Шемен

Из проезжающей мимо машины открыли огонь по двум мужчинам в Lamborghini ночью на шоссе 6, недалеко от развязки Бен-Шемен.

На шоссе 6 у развязки Бен-Шемен из одного движущегося автомобиля открыли огонь по другому автомобилю. В результате два человека в Lamborghini получили серьезные ранения и доставлены в больницу.

46-летний мужчина получил серьезные ранения, а ехавший с ним 31-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести.

Полиция сообщила, что по машине были произведены выстрелы из другого автомобиля. Предварительно стрельба связана с криминальными разборками. Известно, что один из пострадавших — криминальный авторитет из Восточного Иерусалима, личность второго неизвестна.

Пострадавшие были доставлены в больницу«Бейлинсон» в Петах-Тикве и Шиба в Тель-ха-Шомере. Полиция проводит расследование инцидента и продолжает сбор материалов с места происшествия.

Парамедики МАДА Элад Полак и Шломо Леви рассказали: «В туннеле мы увидели машину, стоящую сбоку. Рядом находился мужчина около 46 лет с проникающими ранениями, а рядом сидел мужчина около 31 года, у которого также были проникающие ранения. Мы оказали им жизненно важную медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, а другой — в состоянии средней тяжести».

Ранее Курсор писал, что террористы устроили стрельбу в Офре. Никто не пострадал. Силы ЦАХАЛа обыскивают местность.

Напомним, наш сайт информировал, что в Бней-Браке произошла драка между водителями автомобиля и скутера.