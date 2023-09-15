Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Пара связала себя узами брака в 1996 году.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о расставании. В заявлении для People пара, связавшая себя узами брака в 1996 году, сообщила, что расходится.

Hugh Jackman and his wife Deborra-lee are amicably ending their marriage after 27 years: https://t.co/gm5kw3nWiU pic.twitter.com/yATjZkYtAA — People (@people) September 15, 2023

«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке, - говорится в их совместном заявлении. - Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост».

«Наша семья была и всегда будет нашим высшим приоритетом, - говорится в заявлении. - Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей частной жизни, в то время как наша семья проходит этот переходный период во всей нашей жизни».

Джекман и Фернесс познакомились в 1995 году, когда они оба снимались в австралийском сериале «Корелли». В следующем году они поженились. У них родился сын Оскар в 2000 году и дочь Ава в 2005 году.

Еще в апреле Джекман отметил 27-ю годовщину свадьбы с Фернесс публикацией в Instagram.

«Я люблю тебя, Деб. Сегодня 27-я годовщина нашей свадьбы. 27 ЛЕТ!! Я так тебя люблю, — подписал он фотографию, на которой они улыбаются. — Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и верность — невероятный подарок для меня. Я люблю тебя всем сердцем».

Курсор писал, что Хью Джекман рассказал о результатах теста на рак кожи.