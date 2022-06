Илон Маск потерял еще одного ребенка

Сообщается, что 18-летний сын Илона Маска несколько месяцев назад подал заявку на смену имени, чтобы разорвать отношения с генеральным директором Tesla.

Подросток, которому при рождении дали имя Ксавьер Маск, стал трангендерной девушкой и по закону потребовал изменить свое прозвище на Вивиан Дженна Уилсон. Имя Уилсон — девичья фамилия мамы подростка, Джастин Маск.

Сообщается, что документы были поданы в апреле, вскоре после 18-летия.

В документах указана причина смены имени как «гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом в какой-либо форме, форме или форме».

50-летний основатель SpaceX еще не прокомментировал заявку.

В понедельник бывшая жена Илона написала в Твиттере об одном из их детей, дав редкую информацию об их воспитании.

«У меня было странное детство, — сказал мне мой 18-летний сын», — написала 49-летний канадская писательница. «Не могу поверить, что я такой нормальный». Я ответила: «Я очень горжусь тобой».

— Justine Musk (@justinemusk) June 20, 2022