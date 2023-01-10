IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2023 года

Internet Movie Database (IMDb) — крупнейшая в мире база данных о кинематографе представила список фильмов, которые зрители ожидают больше всего увидеть на больших экранах в 2023 году.

Отмечается, что список был сформирован на основе предпочтений и ожиданий пользователей.

На первом месте оказался кинолента «Барби», главные роли в которой сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Мировая премьера фильма ожидается 21 июля 2023 года.

Второе место занял фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед». В новой картине любимый мишка станет кровожадным убийцей, возмущающим воображение многих киноманов. Премьера фильма состоится 15 февраля 2023 года.

Следующий в списке — криминальная драма «Убийцы лунного цветка» с участием Леонардо Ди Каприо. Сюжет киноленты разворачивается в 1920-х годах в поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти. Оно сделало богатым местных жителей, но позже они погибли и дело об убийствах начинает расследовать ФБР. Премьера фильма состоится в мае текущего года.

В ТОП-10 также вошли фильмы: «Русалочка», «Оппенгеймер», «Супербрат Марио», «Индиана Джонс 5», «Джон Уик 4», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Неудержимые».

«Курсор» писал ранее, что в декабре 2022 года на большие экраны вышел долгожданный фильм Джеймса Кэмерона под названием «Аватар: Путь воды». Продолжение культового фильма зрителям пришлось ждать 13 лет, но он превзошел ожидания и получил статус самого кассового проекта прошлого года.