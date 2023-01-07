Собрал более 1,5 млрд долларов: назван самый кассовый фильм 2022 года

В декабре 2022 года на большие экраны вышел долгожданный фильм Джеймса Кэмерона под названием «Аватар: Путь воды». Продолжение культового фильма зрителям пришлось ждать 13 лет, но он превзошел ожидания и получил статус самого кассового проекта прошлого года.

Об этом пишет Forbes.

Научно-фантастическая кинолента собрала более 1,5 млрд долларов в мировом прокате, опередив сиквел боевика с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик».

Вторая часть «Аватара» повествует о персонаже Джейке Салли и его семье, которым ради выживания нужно объединить свои усилия с водным племенем На’ви. В фильме снялись Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

Эксперты говорят, что финальные сборы блокбастера могут составить 2,2-2,8 млрд долларов, что позволит режиссеру выпустить несколько продолжений франшизы. Постановщик уже стал единственным режиссером в истории, три картины которого собрали в мире более 1,5 млрд (также «Титаник» и первый «Аватар»).

«Курсор» писал ранее, что новый фильм 2022 года «Вавилон», в котором главные роли сыграли знаменитые голливудские актеры Марго Робби и Брэд Питт, провалился в прокате. Критики сказали, что он слишком скучен.

Еще мы писали, что популярный ресурс IMDb поделился традиционным ежегодным рейтингом самых популярных фильмов и сериалов.