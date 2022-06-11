Известная актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут

В своем посте в инстаграме актриса подчеркнула, что имеет отношения с женщиной, основательницей бренда одежды Рамоной Агрумой.

42-летняя Уилсон раньше публично встречалась только с мужчинами.

В частности, в 2021 году после похудения почти на 70 килограммов она сообщила о разрыве с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем, наследником семьи Анхойзер-Буш.

Однако в своих социальных сетях актриса шокировала своих поклонником признанием, что она счастлива в отношениях с женщиной.

Фанаты звезды были удивлены этим заявлением, но поддержали Ребел и пожелали ей счастья в любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Курсор писал ранее, что Харви Вайнштейн подал в суд на производителя автомобилей Chrysler. Известный кинопродюсер в настоящее время отбывает 23-летний тюремный срок после осуждения его присяжными в феврале 2020 года за сексуальное насилие.

Также мы сообщали, что Галь Гадот с мужем инвестируют в израильский стартап Safe School. Safe School — это платформа потоковой передачи контента для школ и муниципалитетов. Компания создает персонализированные образовательные планы для борьбы с издевательствами и киберзапугиванием. Платформа в настоящее время работает в Израиле, где к ней подключено почти 600 школ.