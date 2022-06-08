Харви Вайнштейн подал в суд на производителя автомобилей Chrysler из-за аварии в 2019 году.
Об этом сообщает Independent.
На этой неделе Вайнштейн подал иск против Fiat Chrysler Automobiles, которая теперь принадлежит Stellantis, в связи с аварией 2019 года, в которой он перевернулся на автомобиле Jeep Wrangler, пытаясь избежать столкновения с оленем.
В иске, который был подан в суд штата Манхэттен, утверждается, что автомобиль перевернулся из-за неработающих тормозов.
70-летний Вайнштейн сказал, что компания предоставила ему «необоснованно опасный» автомобиль в обмен на продакт-плейсмент в одном из его фильмов.
Он утверждает, что в результате аварии он был «катастрофически травмирован и парализован» со «значительной и продолжающейся сознательной болью и страданиями».
Во время судебного разбирательства Вайнштейн был замечен прибывающим в суд в ходунках после операции на спине.
На прошлой неделе апелляционный суд Нью-Йорка оставил в силе обвинительный приговор Вайнштейну по обвинению в изнасиловании и нападении.
Курсор писал ранее, что вдова израильского журналиста подала в суд из-за фильма «Топ Ган: Мэверик».