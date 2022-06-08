Харви Вайнштейн подал в суд на производителя автомобилей Chrysler

Известный кинопродюсер в настоящее время отбывает 23-летний тюремный срок после осуждения его присяжными в феврале 2020 года за сексуальное насилие.

Харви Вайнштейн подал в суд на производителя автомобилей Chrysler из-за аварии в 2019 году.

Об этом сообщает Independent.

На этой неделе Вайнштейн подал иск против Fiat Chrysler Automobiles, которая теперь принадлежит Stellantis, в связи с аварией 2019 года, в которой он перевернулся на автомобиле Jeep Wrangler, пытаясь избежать столкновения с оленем.

В иске, который был подан в суд штата Манхэттен, утверждается, что автомобиль перевернулся из-за неработающих тормозов.

70-летний Вайнштейн сказал, что компания предоставила ему «необоснованно опасный» автомобиль в обмен на продакт-плейсмент в одном из его фильмов.

Он утверждает, что в результате аварии он был «катастрофически травмирован и парализован» со «значительной и продолжающейся сознательной болью и страданиями».

Во время судебного разбирательства Вайнштейн был замечен прибывающим в суд в ходунках после операции на спине.

На прошлой неделе апелляционный суд Нью-Йорка оставил в силе обвинительный приговор Вайнштейну по обвинению в изнасиловании и нападении.

Курсор писал ранее, что вдова израильского журналиста подала в суд из-за фильма «Топ Ган: Мэверик».