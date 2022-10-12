Известный голливудский актер нанял охрану из-за угроз уволенного каскадера

Уволенный сотрудник подал в суд на знаменитость и обвинил его в том, что он берет деньги у российских олигархов.

Популярный голливудский актер Том Круз был вынужден нанять целый отряд телохранителей после того, как его бывший сотрудник начал угрожать ему, а также режиссеру боевика «Миссия невыполнима» Кристоферу МакКуорри.

Об этом пишет Daily Mail.

Каскадеру было поручено найти места для съемок некоторых сцен фильма, в том числе и для сцены с крушением поезда. Но его идеи не были реализованы. Уволили его за это, или за что-то другое, — неизвестно. Но сотрудник был «разъярен» и начал угрожать и самому Тому Крузу и МакКуорри.

Съемки нового фильма франшизы «Миссия невыполнима» все еще продолжаются в Великобритании, прерывать их нельзя, так что когда угроз стало поступать все больше – Том Круз и Кристофер наняли целый отряд телохранителей.

Уволенный сотрудник, тем временем, подал на них в суд, а также на компанию Paramount Studios.

Он обвинил Круза в том, что его фильм финансируют некие российские олигархи и именно поэтому ФБР недавно начало расследование в отношении киностудии.

Отметим, что Кристофер МакКуорри много работал с Крузом, сняв его фильмы, в том числе «Джек Ричер» 2012 года, «Миссия невыполнима: Нация изгоев» (2015) и «Миссия невыполнима: Последствия» (2018). Однако, по его собственному признанию, он никогда не сталкивался с преследованиями и угрозами.

Том Круз, напротив, привык к вниманию публики и даже к преследованиям, так что работу над фильмом он прекращать не собирается.

«Курсор» писал ранее, что голливудский актер Том Круз большую часть своих трюков в кино исполняет самостоятельно, недавно он поделился с фанатами рискованной выходкой.