Известный певец Эд Ширан ворвался на свадьбу к незнакомцам и спел для них новую песню

Исполнитель внезапно появился в церкви с гитарой в руках.

Популярный британский певец Эд Ширан стал незваным гостем на свадьбе в Лас-Вегасе. Он исполнил для влюбленных свою новую песню из будущего альбома Autumn Variations, релиз которого запланирован на 29 сентября.

Об этом сообщает NY Post.

Джордан и Картер Линденфилд держались за руки и готовились сказать друг другу заветное "да", когда в дверях маленькой белой часовни появился Эд Ширан в компании своих бэк-вокалистов. Специально для жениха и невесты музыканты исполнили трек Magical, текст которого идеально подошел к атмосфере торжества.

"Вот каково это – быть влюбленным. Это волшебно", – пропел 32-летний Ширан.

После столь неожиданного перформанса молодожены вернулись к церемонии и подписали свидетельство о браке. Эд Ширан решил не оставаться в стороне и тоже поставил на документе свою подпись, став случайным свидетелем пары. В конце Джордан и Картер сделали совместное фото с музыкантом, которое тот позже опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сорвал свадьбу, и это было волшебно", – подписал снимок артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

"Курсор" писал ранее, что британский певец Эд Ширан клип показал с рэпером Lil Baby, снятый на улицах ночного Киева еще до войны в Украине.