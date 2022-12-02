Какие звезды получили звание «Человек года» по версии журнала People

Известный журнал People опубликовал свой ежегодный рейтинг и назвал обладателей титула «Человек года». На этот раз его получили четыре известные личности.

Об этом говорится на сайте популярного глянца.

Голливудская актриса Мила Кунис стала «Человеком года» по версии журнала благодаря помощи родной Украине, которая стала жертвой российской агрессии. Вместе со своим супругом Эштоном Катчером она собрала и направила на помощь беженцам более 37 миллионов долларов.

Почетное звание получила и американская актриса Дженнифер Хадсон. В этом году она создала социальное телешоу для людей, посыл которого состоит в том, чтобы каждый мог «чувствовать себя вовлеченным».

Также в списке оказался известный актер, звезда фильма «Интерстеллар» Мэттью Макконахи. В мае текущего года, когда в родном городе знаменитости произошла массовая стрельба, он приехал и помог многим жителям. Также благодаря обладателю «Оскара» спустя три месяца после трагедии Конгресс принял важный федеральный закон об оружии.

Четвертой знаменитостью, которую выделил журнал People, стала писательница Квинта Брансон. С ее помощью был создан проект Abbott Elementary, «стирающий» границы между поколениями. Она стремилась к тому, чтобы современный юмор понимали как подростки, так и бабушки и дедушки.

«Курсор» писал ранее, что самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People стал 41-летний актер, звезда фильмов «Мстители» и «Фантастическая четверка» Крис Эванс.