Назван самый сексуальный мужчина 2022 года по версии журнала People

Победу в этой номинации актеру прогнозировали еще в прошлом году, но она досталась другому мужчине.

Самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People стал 41-летний актер, звезда фильмов «Мстители» и «Фантастическая четверка» Крис Эванс.

Об этом сообщается на сайте People.

Объявление победителя состоялось на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а назвал имя счастливчика обладатель титула в 2016 году Дуэйн «Скала» Джонсон. Крис Эванс лично не присутствовал на награждении, потому что был занят на сьемках, но он появился в онлайн-формате и призвал зрителей пойти и проголосовать на промежуточных выборах, которые 8 ноября прошли в США. После этого он надел ленту, на которой было написано: «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».

Отметим, что победу в этой номинации ему еще прогнозировали в 2021 году, но тогда его обошел Пол Радд — актер и его коллега по фильмам вселенной Marvel.

«Курсор» писал ранее, что 58-летний актер, звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт ведет список знаменитостей, с которыми не хочет работать в киноиндустрии.

Еще мы писали, что для поклонников голливудского актера Джонни Деппа есть замечательная новость. Их кумир снова возвращается на экраны и уже получил свою первую большую роль, после развода и судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд, которые немного подорвали его имидж.