Какой фильм получил антипремию «Золотая малина-2023»

Этот фильм отметили также в категории «Худший сценарий».

Ежегодная антипремия «Золотая малина-2023» объявила список победителей. Худшим фильмом признали «Блондинку» с Аной де Армас, рассказывающий о жизни Мэрилин Монро.

А награду за самую плохую женскую роль организаторы «Золотой малины» оставили себе, ведь после скандала с номинацией 12-летней актрисы Райан Киры Армстронг сменили правила проведения премии.

В то же время худшая женская роль второго плана досталась Адрие Архони за игру в «Морбиусе». В аналогичной номинации среди мужчин антипремию забрал Том Хэнкс за роль фильма «Элвис».

Худшим режиссером были признаны Machine Gun Kelly и Мод Сан. Приз за возобновление репутации отдали Колину Фарреллу за «Банши Инишинина».

К слову, в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше всего статуэток в этом году получила лента «Все всегда и одновременно» :

«Самый лучший фильм»,

«Лучшая актриса»,

«Лучшая мужская роль второго плана»,

«Лучшая женская роль второго плана»,

«Лучший режиссер»,

«Лучший оригинальный сценарий»,

«Лучший монтаж фильма».

«Курсор» писал ранее, что в Лос-Анджелесе недавно состоялась церемония вручения премий ассоциации кинокритиков Голливуда и настоящий фурор на мероприятии произвела фантастическая комедия «Все везде и сразу», получив шесть наград, в том числе победу в номинации «Лучший фильм года».