Назван лучший фильм 2022 года по версии голливудских кинокритиков

В Лос-Анджелесе недавно состоялась церемония вручения премий ассоциации кинокритиков Голливуда и настоящий фурор на мероприятии произвела фантастическая комедия «Все везде и сразу», получив шесть наград, в том числе победу в номинации «Лучший фильм года».

Об этом пишет Discussingfilm.

В центре киноленты оказывается китайская иммигрантка, которая втягивается в приключение в мультивселенной, потому что она единственная, кто может спасти мир от смертельных угроз. Фильм состоит из трех частей, названия которых образуют его общее название.

Кинокритики отзываются о комедии преимущественно положительно. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 97 процентов. Именно этот фильм чаще других включали в списки лучших за 2022 год.

Победу в категории «Лучший актер» получил Брендан Фрейзер («Кит»), «Лучшей актрисой» стала Мишель Йео («Все везде и сразу»). Приз в категории «Лучший актер второго плана» достался Ке Хай Куану («Все везде и сразу»), а в категории «Лучшая женская роль второго плана» — Анджеле Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»). «Лучшим режиссером» стал Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт («Все везде и сразу»).

Список лауреатов также пополнили фильмы: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Пиноккио Гильермо дель Торо» и «Черный телефон».

«Курсор» писал ранее, что популярные актеры Риз Ахмед и Эллисон Уильямс объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию «Оскар». Торжественную церемонию запланировали на 12 марта этого года.

Еще мы писали, что израильская кинолента «Письмо свинье» получила награду за лучший анимационный короткометражный фильм на фестивале Kuandu, который прошел в Тайване. Фильм создал и снял режиссер и визуальный художник Тал Кантор.