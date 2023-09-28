Кейт Миддлтон появилась на публике в стильном ярком образе

Принцесса выбрала простые украшения: на ней была всего пара сережек и любимые часы.

Кейт Миддлтон посетила группу сенсорного развития для детей в Кенте (Великобритания), куда прибыла в стильном образе, сочетающем простые черные брюки и яркий пиджак.

Об этом пишет PageSix.

41-летняя принцесса Уэльская выбрала для мероприятия тот же красный твидовый пиджак с золотыми пуговицами, в котором она дебютировала во время визита в Копенгаген, Дания, в 2022 году. Только она заменила белую блузку с рюшами, с которой она изначально носила пиджак, на простую бежевую футболку.

На Кейт были простые черные брюки и та же пара туфель на плоской подошве Boden (133 доллара), в которых она этой весной посетила детский благотворительный фонд в Виндзоре. Мама троих детей уложила локоны в пучок вместо обычной прически с распущенными волосами.

Принцесса выбрала простые украшения: на ней была всего пара сережек (73 доллара) от валлийского бренда Spells of Love и ее любимые часы Cartier Ballon Bleu de Cartier из нержавеющей стали.

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"Курсор" писал ранее, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон дебютировала с новой военной должностью – король назначил ее главнокомандующим воздушным флотом. Принцесса Уэльская для посещения военной авиабазы выбрала стильный образ.