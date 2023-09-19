Кейт Миддлтон в стильном образе попробовала себя в роли пилота вертолета

Также принцесса Уэльская прошла технику из средств выживания и примерила спасательный жилет.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон дебютировала с новой военной должностью – король назначил ее главнокомандующим воздушным флотом. По этому случаю принцесса Уэльская прибыла в Сомерсет, где посетила Королевскую военно-морскую авиационную базу.

Об этом сообщается на Instagram-странице принца и принцессы Уэльских.

Кейт Миддлтон осмотрела диспетчерскую башню, пообщалась с экипажем вертолета Wildcat и даже попробовала себя в качестве пилота вертолета в симуляции. Также она прошла технику из средств выживания и примерила спасательный жилет. Ее забавная реакция на то, как раздулся жилет, стара вирусной в сети.

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Принцесса Уэльская для посещения военной авиабазы решила не выбирать милитари-стиль. Она надела черные зауженные брюки со стрелками, белый топ и двубортный черный жакет Holland Cooper с золотой брошью и пуговицами.

Кейт Миддлтон дополнила свой образ замшевыми туфлями Gianvito Rossi на высоком каблуке и золотыми серьгами. Она распустила волосы и сделала обычный макияж.

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"Курсор" писал ранее, что Кейт Миддлтон вышла на публику с новой стильной прической. 41-летняя принцесса Уэльская продемонстрировала свой элегантный образ во время посещения тюрьмы HMP High Down в графстве Суррей (Англия).