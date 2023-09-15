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Кейт Миддлтон восхитила подписчиков новой прической

18:20, Сегодня
Культура, Мировые новости
кейт миддлтон фото
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Кейт Миддлтон сделала новую осеннюю стрижку.

Кейт Миддлтон вышла на публику с новой стильной прической. 41-летняя принцесса Уэльская продемонстрировала свой элегантный образ во время посещения тюрьмы HMP High Down в графстве Суррей, Англия, в преддверии Недели распространения информации о наркозависимости.

Волосы карамельного цвета формировали собой роскошные локоны.

Как всегда, герцогиня Кембриджская была безупречно одета: в темно-синем брючном костюме от Alexander McQueen и белоснежном топе под пиджаком. Дополнили ее наряд замшевые туфли на остром носке от Gianvito Rossi.

Чтобы подчеркнуть свой изысканный внешний вид, принцесса Кейт дополнила свои любимые серьги-сердечки из золота с бриллиантами от Кики Макдонаф и золотое ожерелье с подвеской от Даниэллы Дрейпер. Ожерелье имеет особое значение: на нем изображены инициалы трех ее детей: принца Джорджа (10 лет), принцессы Шарлотты (8 лет) и принца Луи (5 лет).

Курсор писал, что принц Уильям рассказал о худшем подарке, который он когда-либо покупал Кейт Миддлтон.

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