Кейт Миддлтон восхитила подписчиков новой прической

Кейт Миддлтон сделала новую осеннюю стрижку.

Кейт Миддлтон вышла на публику с новой стильной прической. 41-летняя принцесса Уэльская продемонстрировала свой элегантный образ во время посещения тюрьмы HMP High Down в графстве Суррей, Англия, в преддверии Недели распространения информации о наркозависимости.

Волосы карамельного цвета формировали собой роскошные локоны.

Kate Middleton switches up her hairstyle for fall with curtain bangs https://t.co/1NDl1oNN9N pic.twitter.com/q69m0rbK4N

— Page Six (@PageSix) September 12, 2023