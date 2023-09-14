Кейт Мосс попала в объективы папарацци без макияжа и вызвала ажиотаж в соцсетях

Фанатов поразила внешность модели.

Кейт Мосс, легендарная модель 90-х, которая снялась для всех обложек крупнейших журналов и покорила все модные подиумы, в эту среду вызвала фурор в сети из-за нелестных фотографий.

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49-летняя Мосс, пришедшая на обед с отцом и братом в Лондоне, попала в объективы папарацци, и на снимке крупным планом можно увидеть, как сильно изменилось лицо Кейт. Модель в этот момент держала в руке сигарету.

Из одежды Мосс выбрала простую розовую рубашку с принтом в горошек, черные брюки и сандалии.

Фотографии Мосс, ранее известной как «самая большая курильщица всех времен», вызвали волну довольно резкой реакции в Интернете. Некоторые пользователи пришли в ужас от внешнего вида бывшей супермодели, которая пережила тяжелые периоды наркотической и алкогольной зависимости и иронично недавно запустила бренд, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Известно, что курение вызывает выброс большого количества токсичных химических веществ. Это оказывают существенное воздействие на кожу и может вызвать преждевременное старение и образование морщин. Курение снижает выработку коллагена в организме, и это часто приводит к дряблости, вялости и бесцветности кожи.

Курсор писал, что популярная израильская модель Майя Кей восхитила фанатов подтянутой фигурой в крошечном леопардовом купальнике.