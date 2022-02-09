Киевские археологи обнаружили курганы, возрастом около 4 тысяч лет

Под Киевом археологи откопали курганы бронзового века. Ученые изучали участки будущей окружной дороги вокруг столицы и случайным образом обнаружили сразу 11 новых находок – остатков древних поселений и курганов.

Археологи под Киевом обнаружили курганы бронзового века, приблизительный возраст которых насчитывает около 4 000 лет. Находка была обнаружена в ходе исследования будущей окружной дороги.

Об этом в Facebook сообщает научно-исследовательский центр «Спасательная археологическая служба».

«Во время обследования второго участка ВКАД мы наткнулись на 26 памятников. Часть из них были известны ранее. А вот об 11 до сих пор не было никакой информации», — отметил директор Спасательной археологической службы Олег Осаульчук.

Находка археологов имеет большую историческую ценность — в ближайшее время команда квалифицированный специалистов, займется подробным исследованием окопанных памятников бронзового века.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что у берегов Швеции обнаружен затопленный средневековый корабль.

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