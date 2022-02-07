У берегов Швеции обнаружен затопленный средневековый корабль

Проанализировав образцы древесины, специалисты пришли к выводу, что это самое старое затонувшее судно, когда-либо найденное в провинции Бохуслен. Предполагается, что на него могли попасть пираты.

В Швеции, недалеко от острова Дингё археологи обнаружили средневековый корабль. Как рассказал археолог из Гётеборгского университета Стаффан фон Арбин, древесина для этого корабля была срублена примерно 800 лет назад.

Об этом сообщает сайт University of Gothenburg .

Исследователи уже успели назвать найденный корабль «Dyngökoggen». Он представляет собой одномачтовое палубное парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом.

Часто такие корабли применялись приблизительно с XII века. Именно такие корабли использовал союз торговых Северо-Западных городов.

В свое время судно могло достигать в длину примерно 20 метров. Как именно затонул корабль – непонятно. Предполагается, что его могли атаковать пираты.

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