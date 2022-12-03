Ким Кардашьян официально развелась: какую сумму алиментов будет платить Канье Уэст

Светская львица подала на развод еще в феврале 2021 года.

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян официально развелась к рэпером Канье Уэстом. Судья установил сумму алиментов, которые музыкант должен будет платить на четверых детей.

Об этом пишет западная пресса.

Бывшие супруги будут иметь равный доступ к воспитанию детей, однако больше времени 9-летняя Норт, 6-летний Сэйнт, 4-летняя Чикаго и трехлетний Псалом остаются с матерью. Канье Уэст, согласно судовому постановлению, будет платить экс-жене алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц.

По условиям соглашения, Уэст будет также нести 50 процентов расходов на образование и безопасность сыновей и дочерей.

Как сообщает TMZ, Уэст и Кардашьян согласились обратиться к посредникам, если у них возникнут разногласия в отношении исполнения родительских обязанностей. Например, если кто-то не посещает сеанс, присутствующий родитель может принять решение по обсуждаемой теме.

Ежемесячный платеж в размере 200 тысяч долларов должен быть переведен на счет Ким первого числа каждого месяца.

Рэпер также согласился передать Кардашьян право собственности на дом стоимостью 4,5 миллиона долларов рядом с особняком, где Ким живет в Южной Калифорнии. Жилье с пятью спальнями Канье купил, чтобы быть поближе к детям, однако вполне вероятно, что Ким снесет дом, поскольку он нуждается в капитальном ремонте.

Кроме этого, Кардашьян сохранит права на поместье стоимостью 60 миллионов долларов в Хидден-Хиллз, штат Калифорния, где она живет с детьми, а также на недвижимость в Айдахо.

По соглашению Уэст сохранит за собой право собственности на пляжный дом в Малибу, который купил за 60 миллионов долларов, пару принадлежащих ему ранчо в Вайоминге, 300 акров в Калабасасе (Калифорния), дом в Бельгии и дом в Чикаго, в котором он вырос.

Источники сообщили изданию, что Кардашьян тщетно пытался достичь общего соглашения о разводе с Уэстом в течение полугода, но он постоянно отказывался «участвовать в решении» вопроса.

«Курсор» писал ранее, что Канье Уэст заявил, что поддерживает путина в войне в Украине.