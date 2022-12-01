Канье Уэст заявил, что поддерживает путина в войне в Украине

22:36, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости, Культура
канье уэст фото
Фото: depositphotos.com

Артист поддержал сторонника теории превосходства белой расы.

Канье Уэст встретился с американским конспирологом Алексом Джонсом в программе InfoWars, где положительно высказался в адрес *владимира путина.

Кроме них, в разговоре принял участие сторонник теории превосходства белой расы Ник Фуэнтес, признавшийся, что в войне в Украине за россию и путина. На фоне слышно, что Уэст поддержал его позицию.

«Курсор» сообщал, что на этом же шоу Уэст высмеял Нетаниягу и решил похвалить Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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