Ким Кардашьян выглядит почти неузнаваемой в новой фотосессии.

Ким Кардашьян почти неузнаваема на новой обложке CR Fashion Book.

42-летняя звезда реалити-шоу позировала в фотосессии с короткой стрижкой, и эта шокирующая трансформация волос вызвала переполох среди пользователей соцсетей. Так, Кардашьян, которая больше всего известна своими локонами, как у Рапунцель, выглядит совершенно другим человеком с новой прической.

На снимках, сделаннвх Нади Ли Коэн, Кардашьян также предстала с тонкими бровями, что лишь усилило эффект от нового обраща знаменитости.

На одном кадре она позирует в белой майке, покрытой черными пятнами, на другом — в прозрачной черном бюстгальтере. Кардашьян также можно увидеть в объемном красном свитере в сочетании с белой пачкой и балетками.

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Курсор писал, что Ким Кардашьян обратилась к Байдену с неожиданным призывом. Она написала, что США и миру пора принять меры по защите армян от Азербайджана.