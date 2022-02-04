Компания Snapchat устроит виртуальный концерт с Дженифер Лопес

Компания объединилась с Universal для того, чтобы провести виртуальный концерт, в котором примут участие певица Дженнифер Лопес, а также колумбийский исполнитель Малума. Зрители будут присутствовать на выступлении в виде аватаров Bitmoji.

Об этом сообщает Engadget.

Однако концерт будет проходить не в приложении Snapchat, но зрители смогут получить доступ к концерту, войдя на сайт со своим логином и паролем от Snapchat. Зрители будут изображены с помощью аватаров и будут отображены как фанаты в толпе. Также будут доступны такие эффекты, как «волна».

Лопес и Малума также будут изображены в 3д.

Концерт пройдет 3 февраля и будет длиться 10 минут.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что тысячи поклонников Трэвиса Скотта подписали петицию, чтобы рэперу разрешили выступить на Coachella. Рэпер должен был возглавить популярный музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе в этом году, но был исключена из состава 12 декабря 2021 года после появления петиции. В то время ее подписали более 60 000 человек.

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