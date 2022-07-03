«Круглосуточно влюбленный мужчина»: в Израиле пройдут эксклюзивные авторские концерты Семёна Слепакова

Израильтянам очень повезло: в конце сентября – начале октября в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве пройдут авторские концерты популярнейшего юмориста, сатирика, продюсера, сценариста, успешного музыкального видеоблогера, автора известных песен-хитов и просто большого хорошего и смешного человека с невозмутимым лицом Семёна Слепакова. Тонко чувствующая хороший качественный юмор израильская публика, не только по достоинству оценит лучшее из богатого творческого наследия звезды КВН и «Камеди клаба», но и первой услышит его абсолютно новые и наиболее злободневные иронично-саркастичные произведения.

Как известно, у кандидата экономических наук и по совместительству довольно зубастой акулы шоу-бизнеса Семёна Слепакова, много талантов: он пишет сценарии, запускает успешные проекты на телеканале ТНТ, снимает сериалы и большое кино, а в свободное от написания сценариев и съемок время сочиняет очень смешные юмористически-сатирические песни, определившие для него отдельное и тоже очень успешное творческое амплуа.

Злободневность, острота, тонкий вкус, точный хлесткий юмор и, что немаловажно, неповторимый стиль исполнения,делают развеселые музыкально-поэтические зарисовки самого скандального «барда-десятника» суперхитами с миллионными просмотрами на YouTube. В том числе, и на его личном одноименном канале.

Ажурно зарифмованные житейские мудрости Слепакова,подобно крылатым фразам Грибоедова, моментально уходят в народ и становятся современными афоризмами — их цитируют, на них ссылаются, ими украшают речь, не переживая остаться непонятыми. Фразочки «от Слепакова» сегодня также крылаты и модны, как в конце 1980-х – начале 1990-х «сказочные мудрости» Филатова, а в конце 1990-х – в начале 2000-х емкие остроумные одностишия Вишевского.

Безусловно, хорошую школу и старт в непростой мир профессионального юмора Семёну Слепакову дал КВН. Но этот невероятно талантливый побег изначально рос на очень благодатной почве. Бывший капитан команды «Сборная Пятигорска», ставшей чемпионом Высшей лиги Клуба веселых и находчивых, воспитывался в хорошей еврейской интеллигентной семье. Его папа — доктор экономических наук, профессор, завкафедрой. Мама — кандидат филологических наук, профессор кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации Пятигорского университета. Дед — доктор экономических наук, профессор, другой дед — сценарист и драматург. Дядя — прозаик и поэт, кандидат философских наук. Все исключительно Слепаковы.

Семен также унаследовал тягу к академической мысли, поэтому получил два высших образования – филологическое и экономическое. Уже в статусе чемпиона «вышки» КВН переводчик с французского языка по первому образованию не прервал династию, защитил диссертацию «Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона» и стал кандидатом экономических наук.

Но в это же время в жизнь Слепакова врывается «Камеди клаб». В качестве автора и продюсера Семен более чем успешно реализует разные проекты на канале ТНТ.

С 2010 года он резидент «Камеди клаб», а позже, уже в качестве приглашенной звезды, становится членом жюри в проекте «Камеди Баттл».

Слепаков сочинял и продюсировал теперь уже классические сериалы «Универ», «Интерны», «Саша-Таня», «Озабоченные, или Любовь зла», «Домашний арест», «Окаянные дни», юмористические проекты «ХБ», «Бородач» и др.

Талантливый человек талантлив во всем. С головой погрузившись в теле- и кинопроекты, Семён Слепаков не забывал с чего он начинал свой путь профессионального комика. Тем более, что за 10 лет еженедельных взрывных премьер в «Камеди клаб» у него накопился изрядный запас с восторгом встречаемых юмористических и просто музыкальных суперхитов, успеху и количеству которых позавидует любой автор-исполнитель. Песни, вышедшие из-под пера Семёна Слепакова и его постоянного соавтора Джавида Курбанова, пользуются просто невероятным успехом у публики на концертах, у пользователей соцсетей, у телезрителей и любителей интернет-шоу, а также у слушателей радиостанций, на которых треки, записанные артистом с оркестром или просто под гитару, неизменно участвуют и побеждают во всевозможных хит-парадах.

Саркастические и по-настоящему смешные музыкальные эскизы Слепакова всегда попадают точно в цель — чаще всего они раскрывают и подчеркивают те вещи, о которых не говорят напрямую. Чуть ли ни на любую жизненную ситуацию Семен Слепаков дает музыкальный ответ.

Песни «Лучший секс — это секс с женой», «Онуфрий», «А ты сама козел», «Каждую пятницу», «Круглосуточно красивая женщина», «Чисто гипотетически», «День Победы», «Это был тяжелый год» и многие другие композиции, исполненные чаще всего под гитару, несмотря на свой явно несерьезный подтекст, как говорится, не на шутку полюбились слушателям и получили мощнейшее распространение в Интернете.

Действительно, творчество Слепакова самобытно — в жанре юмористической песни ему сегодня нет равных. Семена не зря называют «поэтом от народа», ведь его мелодичные творения столь актуальны и расходятся на цитаты потому, что основаны на вещах, понятных широкой аудитории. Сам же артист неоднократно заявлял, что для него не существует запретных тем. Бытовые шутки успешно перекликаются в работах артиста с философскими размышлениями, и именно это делает его творчество столь многогранным и востребованным.

«Юмор — это же громоотвод, — уверен Семён Слепаков. — Он нужен людям, чтобы защищаться от гнетущей действительности. Конечно, юмор тоже должен быть обязательно остроумным».

В Израиле бард, продюсер, сценарист, основатель «#поёвойхуэзии», скромно называющий себя звездой третьего эшелона, Семён Слепаков выйдет на сцены четырех больших городов, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом под ритмичный звон гитары порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в «лексусах», буднях менеджеров, бабушках-трансформерах, соседях и радости быть женатым.

На концертах Слепакова в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве прозвучат лучшие песни из его репертуара, а также абсолютно новые животрепещущие шедевры. Выступления будет построены в форме творческих вечеров, на которых прозвучат не только шуточные песни, но и юмористические монологи, шутки и забавные истории из жизни артиста.

В рифмованных текстах Слепакова есть хлесткая сатира, добрая ирония, колючий сарказм и узнаваемая злободневность, постановка иногда простых и наивных, но вечно волнующи вопросов в переплетении с тонким, а иногда и бьющим наотмашь прямолинейным юмором. Именно эта разноплановость, а, главное, непредсказуемость делает и самого артиста, и его неординарное творчество бесконечно интересным для зрителя.

Большие авторские концерты Семёна Слепакова в Израиле пройдут:

29 сентября, в четверг, в 20:00 – в Хайфе («Аудиториум»);​​

30 сентября, в пятницу, в 20:00 – в Беэр-Шеве (Центр сценических искусств, зал №1);​

1 октября, в субботу, в 21:00 – в Ашдоде (Центр сценических искусств);

и 3 октября, в понедельник, в 20:30 – в Тель-Авиве (Тель-Авивский университет, аудиториум «Смоларш»)

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5