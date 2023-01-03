Кто сыграет нового Джеймса Бонда: появился еще один кандидат

Голливудский актер Дэниел Крейг, который на протяжении многих лет воплощал образ секретного агента Джеймса Бонда, отказался дальше играть эту роль, поэтому продюсер фильма оказалась перед непростым выбором. Есть множество кандидатов, которые могли бы стать новым агентом оо7 и к их числу прибавился еще один. Об этом пишет Movies.Yahoo. Продюсера «бондианы» Барбару Брокколи очень очаровал актер Люсьен Лависконт, который сыграл в сериале «Эмили в Париже».

«Люсьен отвечает всем требованиям. Он суперталантливый актер, очень красивый, и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников с тех пор, как присоединился к актерской команде «Эмили в Париже». Боссы по связям с общественностью уже говорят, каким вы можете увидеть его в смокинге агента 007, каким щеголеватым и подходящим для этой роли он будет выглядеть», – рассказал источник.

Известно, что Люсьен дебютировал в кино в 2007 году, снявшись в сериале «Грейндж-Хилл», а затем получил роли в фильмах «Улица коронации» и «Ватерлоо-роуд». Он также появлялся в Celebrity Big Brother 2011 года, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере.

«Курсор» писал ранее, что продюсер Джеймса Бонда Майкл Дж. Уилсон сообщил, что следующим шпионом агента 007, скорее всего, будет актер в возрасте более тридцати лет, поскольку он исключил более молодых звезд для этой роли.