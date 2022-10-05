Продюсер «Джеймса Бонда» рассказал, какого актера ищет на роль агента 007

Продюсер «Джеймса Бонда» Майкл Дж. Уилсон сообщает, что следующему агенту 007 будет за 30, поскольку он исключает более молодых актеров.

Продюсер Джеймса Бонда Майкл Дж. Уилсон сообщил, что следующим шпионом агента 007, скорее всего, будет актер в возрасте более тридцати лет, поскольку он исключил более молодых звезд для этой роли.

James Bond producer reveals the next 007 will be in his 30s https://t.co/RJenk1YEa9 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 5, 2022

80-летний сценарист, который продюсирует франшизу вместе со сводной сестрой Барбарой Брокколи, дал понять, кого они ищут для следующего «Бонда» после ухода Дэниела Крейга из роли.

Выступая в пятницу на мероприятии о Бонде в Британском институте кино, Майкл сказал, что в прошлом они рассматривали на роль более молодых актеров, но пришли к выводу, что это «не сработает».