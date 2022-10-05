Продюсер «Джеймса Бонда» рассказал, какого актера ищет на роль агента 007

Продюсер Джеймса Бонда Майкл Дж. Уилсон сообщил, что следующим шпионом агента 007, скорее всего, будет актер в возрасте более тридцати лет, поскольку он исключил более молодых звезд для этой роли.
80-летний сценарист, который продюсирует франшизу вместе со сводной сестрой Барбарой Брокколи, дал понять, кого они ищут для следующего «Бонда» после ухода Дэниела Крейга из роли.
Выступая в пятницу на мероприятии о Бонде в Британском институте кино, Майкл сказал, что в прошлом они рассматривали на роль более молодых актеров, но пришли к выводу, что это «не сработает».
Согласно Deadline, он сказал: «Помните, Бонд уже ветеран, у него есть некоторый опыт. Он, так сказать, человек, прошедший войны.
Вероятно, он служил в SAS или где-то в этом роде, он не какой-нибудь выпускник средней школы. Вот почему это сработает для тридцатилетних».
Тем не менее, Майкл заявил, что кастинг еще не начал подыскивать замену Дэниелу после того, как он завершил свою последнюю роль Бонда в фильме «Не время умирать» в прошлом году.
Согласно слухам, Идрис Эльба, 50 лет, Том Харди, 45 лет, Джек О’Коннелл, 32 года, Ричард Мэдден, 36 лет, Реже Жан-Пейдж, 34 года, и Генри Кавилл, 39 лет, предложили свою кандидатуру на вакантную роль.
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