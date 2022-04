Певица Селин Дион призвала людей помогать беженцам из Украины

«Я встаю за Украину и обращаюсь ко всем мировым лидерам: мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо», — заявляет популярная певица.

Она призвала всех, кто может, поддерживать украинских беженцев везде и оказывать им финансовую поддержку.

«Курсор» писал ранее, что легендарные музыканты U2 записали песню в поддержку Украины и призвали помогать беженцам. В рамках акции Stand Up for Ukraine, и записали песню, призвав людей помогать финансово украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за военной агрессии.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.