Курсор составил список лучших сериалов, основаных на реальных событиях

Если вы любите сериалы, которые основаны на реальных событиях, эта подборка специально для вас.

Сейчас сериалы на пике популярности и сложно выбрать стоящий, поэтому «Курсор» составил подборку лучших сериалов, которые основаны на реальных событиях.

Чернобыль

Компания HBO сняла сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС, который стал невероятно популярным во всем мире. Этот сериал считается лучшей экранизацией этих событий.

Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче

В сериале рассказана история убийства легендарного дизайнера, а также раскрыты подробности личной жизни убийцы.

Последний танец

Сериал о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз» 1990-х годов.

Корона

Сериал о жизни и правлении королевы Великобритании Елизаветы II. Показана жизнь королевской семьи, отношения королевы с её мужем, а также один из сезонов посвящен любимице многих — принцессе Диане.

Великая

Сатирический комедийный сериал о Екатерине II и ее муже Петре III. Уверяем, что такой экранизации вы еще не видели!

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2022 года.

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