Квентин Тарантино готовит новый проект-сюрприз

Тарантино не скрывает, что планирует уйти из кинопроизводства после выпуска своего 10-го фильма.

Квентин Тарантино подготовил новый проект, который выйдет гораздо раньше, чем мы ожидаем.

Его девятый на сегодня фильм «Однажды в Голливуде» вышел в 2020 году.

Режиссер выступит в качестве рассказчика в новом сериале-антологии Showtime Super Pumped: The Battle for Uber , в котором рассказывается о росте Uber.

В сериале, основанном на бестселлере Майка Айзека, Джозеф Гордон-Левитт и Ума Турман.

В фильме Super Pumped, который был разработан соавторами Billions Брайаном Коппельманом и Дэвидом Левиеном, также снялись Кайл Чендлер, Бабак Тафти, Муса Хусейн Крайш и Элизабет Шу.

Премьера сериала запланирована на 27 февраля, уже продлен на второй сезон.

Ранее Тарантино говорил, что после того, как он уйдет из кинематографа, он планирует писать книги и играть в театре.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Amazon опубликовали первый трейлер сериала Властелин колец.

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