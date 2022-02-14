Amazon опубликовали первый трейлер сериала Властелин колец

Самый долгожданный сериал 2022 года наконец-то приоткрыл занавес — компания Amazon поделилась первым трейлером проекта во время рекламной паузы на финале Суперкубка.

Сериал «Властелин колец» один из самых ожидаемых в 2022 году и должен стать самым дорогим сериалом в истории! Только права на производство глава Amazon купил за 1 миллиард долларов!

В трейлере мы можем увидеть некоторых персонажей и понять одно — этот сериал будет чем-то невероятным. С нетерпением ждем премьеры, которая состоится, увы, не так скоро — 2 сентября 2022 года. Однако мы надеемся, что ожидание того стоит!

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети опубликовали первый трейлер фильма Мир Юрского периода 3.

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