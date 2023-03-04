Легендарный режиссер Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

Известный голливудский режиссер Мартин Скорсезе поделился своим списком лучших фильмов всех времен в истории кинематографа.
Об этом сообщает NME.
По мнению создателя таких шедевров, как «Таксист», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и других, лучшая эпоха фильмов – не современность, а период 50-х и 60-х годов прошлого века. Своим мнением он поделился в опросе журнала Sight And Sound, который уже более 60 лет подряд опрашивает разных кинематографистов о лучших фильмах всех времен.
Любимым фильмом Скорсезе является картина Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», которая стала всеобщим фаворитом по итогам коллективного голосования. Полный «топ» фильмов режиссера выглядит следующим образом:
- 2001: Космическая одиссея (1968, Стэнли Кубрик)
- 8 ½ (1963, Федерико Феллини)
- Пепел и бриллианты (1958, Анджей Вайда)
- Гражданин Кейн (1941, Орсон Уэллс)
- Дневник сельского священника (1951, Робер Брессон)
- Икиру (1952, Акира Куросава)
- Леопард (1963, Лукино Висконти)
- Слово (1955, Карл Теодор Дрейер)
- Пайза (1946, Роберто Росселлини)
- Красные башмачки (1948, Майкл Пауэлл, Эмерих Прессбургер)
- Река (1951, Жан Ренуар, Сатьяджит Рай)
- Сальваторе Джулиано (1962, Франческо Рози)
- Искатели (1956, Джон Форд)
- Сказки туманной луны после дождя (1953, Кэндзи Мидзогути)
- «Головокружение» (1958, Альфреда Хичкок).
Следующий фильм Скорсезе — криминальная драма-вестерн «Убийцы цветочной луны», основанная на серии убийств в племени Осейдж в Оклахоме 1920-х годов. В съемках приняли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер. Выход фильма в кинотеатрах и Apple TV+ планирует в конце 2023 года.
Также «Курсор» сообщал, что назван лучший фильм 2022 года по версии голливудских кинокритиков.