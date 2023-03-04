Легендарный режиссер Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

Также мы рассказали о новом фильме Скорсезе, где сыграет Ди Каприо, Де Ниро и другие звезды.

Известный голливудский режиссер Мартин Скорсезе поделился своим списком лучших фильмов всех времен в истории кинематографа.

Об этом сообщает NME.

По мнению создателя таких шедевров, как «Таксист», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и других, лучшая эпоха фильмов – не современность, а период 50-х и 60-х годов прошлого века. Своим мнением он поделился в опросе журнала Sight And Sound, который уже более 60 лет подряд опрашивает разных кинематографистов о лучших фильмах всех времен.

Любимым фильмом Скорсезе является картина Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», которая стала всеобщим фаворитом по итогам коллективного голосования. Полный «топ» фильмов режиссера выглядит следующим образом:

2001: Космическая одиссея (1968, Стэнли Кубрик)

8 ½ (1963, Федерико Феллини)

Пепел и бриллианты (1958, Анджей Вайда)

Гражданин Кейн (1941, Орсон Уэллс)

Дневник сельского священника (1951, Робер Брессон)

Икиру (1952, Акира Куросава)

Леопард (1963, Лукино Висконти)

Слово (1955, Карл Теодор Дрейер)

Пайза (1946, Роберто Росселлини)

Красные башмачки (1948, Майкл Пауэлл, Эмерих Прессбургер)

Река (1951, Жан Ренуар, Сатьяджит Рай)

Сальваторе Джулиано (1962, Франческо Рози)

Искатели (1956, Джон Форд)

Сказки туманной луны после дождя (1953, Кэндзи Мидзогути)

«Головокружение» (1958, Альфреда Хичкок).

Следующий фильм Скорсезе — криминальная драма-вестерн «Убийцы цветочной луны», основанная на серии убийств в племени Осейдж в Оклахоме 1920-х годов. В съемках приняли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер. Выход фильма в кинотеатрах и Apple TV+ планирует в конце 2023 года.

Также «Курсор» сообщал, что назван лучший фильм 2022 года по версии голливудских кинокритиков.