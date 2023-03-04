Легендарный режиссер Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

13:02, Сегодня
Культура
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Фото: canva.com

Также мы рассказали о новом фильме Скорсезе, где сыграет Ди Каприо, Де Ниро и другие звезды.

Известный голливудский режиссер Мартин Скорсезе поделился своим списком лучших фильмов всех времен в истории кинематографа.

Об этом сообщает NME.

По мнению создателя таких шедевров, как «Таксист», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и других, лучшая эпоха фильмов – не современность, а период 50-х и 60-х годов прошлого века. Своим мнением он поделился в опросе журнала Sight And Sound, который уже более 60 лет подряд опрашивает разных кинематографистов о лучших фильмах всех времен.

Любимым фильмом Скорсезе является картина Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», которая стала всеобщим фаворитом по итогам коллективного голосования. Полный «топ» фильмов режиссера выглядит следующим образом:

  • 2001: Космическая одиссея (1968, Стэнли Кубрик)
  • 8 ½ (1963, Федерико Феллини)
  • Пепел и бриллианты (1958, Анджей Вайда)
  • Гражданин Кейн (1941, Орсон Уэллс)
  • Дневник сельского священника (1951, Робер Брессон)
  • Икиру (1952, Акира Куросава)
  • Леопард (1963, Лукино Висконти)
  • Слово (1955, Карл Теодор Дрейер)
  • Пайза (1946, Роберто Росселлини)
  • Красные башмачки (1948, Майкл Пауэлл, Эмерих Прессбургер)
  • Река (1951, Жан Ренуар, Сатьяджит Рай)
  • Сальваторе Джулиано (1962, Франческо Рози)
  • Искатели (1956, Джон Форд)
  • Сказки туманной луны после дождя (1953, Кэндзи Мидзогути)
  • «Головокружение» (1958, Альфреда Хичкок).

Следующий фильм Скорсезе — криминальная драма-вестерн «Убийцы цветочной луны», основанная на серии убийств в племени Осейдж в Оклахоме 1920-х годов. В съемках приняли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер. Выход фильма в кинотеатрах и Apple TV+ планирует в конце 2023 года.

Также «Курсор» сообщал, что назван лучший фильм 2022 года по версии голливудских кинокритиков.

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