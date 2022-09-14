Леонардо Ди Каприо заподозрили в отношениях с известной моделью

Голливудского актера, который только недавно расстался со своей девушкой, заметили в компании известной американской модели.

47-летний голливудский актер, звезда фильмов «Однажды…в Голливуде» и «Остров проклятых» Леонардо Ди Каприо недолго горевал по поводу расставания с моделью Камилой Морроной, с которой встречался около 5 лет. В Нью-Йорке его заметили в компании другой красавицы.

Об этом сообщает издание People.

Всемирно известного актера заинтересовала 27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид. Леонардо Ди Каприо старается проводить с ней больше времени, потому что намерен добиться от нее взаимности. Источники издания рассказывают, что знаменитости сейчас узнают друг друга.

После расставания с моделью Камилой Моронне звезду «Титаника» часто видят в компании друзей, а также семьи.

Отметим, что Леонардо Ди Каприо встречался с девушкой около 5 лет, но их роман так и не закончился «хэппи эндом». Официально актер своего расставания с моделью не комментирует.

«Курсор» писал ранее, что Ди Каприо был замечен на свидании с украинкой — 22-летней моделью Марией Береговой. Знаменитостей сняли папарацци, когда они возвращались с вечеринки, что проходила в ночном клубе в Сен-Тропе.

Еще мы писали, что израильская компания по производству культивированного мяса Aleph Farms объявила о том, что актер Леонардо Ди Каприо инвестировал в компанию и войдет в ее консультативный совет.