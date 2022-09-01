Новой избранницей Леонардо Ди Каприо стала 22-летняя украинка

Не успели фанаты Ди Каприо отойти от новости о его расставании с Камиллой Морроне, как он вышел в свет с новой девушкой.

Для фанатов американского актера Леонардо Ди Каприо новость о его расставании с 25-летней моделью Камиллой Морроне стала полной неожиданностью, ведь пара была вместе почти пять лет и многие думали, что все идет к свадьбе. Однако вскоре после Дня Рождения модели, они расстались.

Об этом пишет «life.dip.org.ua».

СМИ пишут, что причина может быть в возрасте девушки, ведь Лео никогда не встречался с девушкой старше 25-ти лет. Не исключено, что так и есть, ведь актер не сильно и горевал по своим завершенным отношениям и даже начал ходить на свидания.

Сообщается, что Ди Каприо был замечен на свидании с украинкой — 22-летней моделью Марией Береговой. Влюбленных сняли папарацци, когда они возвращались с вечеринки, что проходила в ночном клубе в Сен-Тропе. Леонардо старался не привлекать внимание — надел темную рубашку, брюки и кепку, которой попытался скрыть лицо.

Поговаривают, что актер и модель познакомились именно в этом заведении, куда актер фильма «Титаник» и Мария отправились после развода с бывшими партнерами. Модель была замужем за Ахмедом Масудом Абдельхафидом, управляющим империей недвижимости и моды в Монако.

Ранее «Курсор» писал о том, что буквально вчера 47-летний американский актер, звезда фильмов «Титаник» и «Выживший» расстался со своей девушкой после долгих лет отношений.