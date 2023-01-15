Максим Галкин выразил соболезнования украинцам в связи с трагедией в Днепре

Шоумен не поддерживал действия российских властей с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину

Из-за ярых высказываний против действующей власти и войны, Максим Галкин был вынужден покинуть россию* вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми.

Поселилась семья в городе Кесария (Израиль). Там же Галкин объявил, что будет переводить деньги на помощь украинским беженцам. После чего комик организовал тур по миру и выступал перед русскоязычной аудиторией, пока супруга обживалась с детьми на новом месте.

Первый самый экспрессивный спич Максима Галкина по поводу российских атак на мирные города Украины прозвучал в православный праздник Пасхи, в канун которого российская армия обстреляла Одессу, и в результате попадания ракеты в многоэтажку погибло 5 человек, в том числе младенец.

И вот после того, как россия в очередной раз совершила акт терроризма против украинского населения, и совершила атаку на Днепр, в результате чего было прямое попадание в многоэтажку, Максим Галкин снова выразил слова соболезнования украинскому народу.

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Напоминаем, что Максим Галкин на сцене в Дубае выкрикнул лозунг в поддержку Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!