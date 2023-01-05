Максим Галкин на сцене в Дубае выкрикнул лозунг в поддержку Украины

Известный юморист Максим Галкин один из немногих российских звезд, который открыто с начала полномасштабной войны в Украине начал критиковать путинский режим и осуждать его агрессию по отношению к мирным гражданам. Недавно на своем концерте в Дубае он в микрофон выкрикнул лозунг в поддержку ВСУ.

Видео начала быстро распространяться в сети.

На нем слышно, как Максим Галкин говорит: » Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?» и кто-то из зала выкрикнул «Героям слава», но шоумен не расслышал и переспросил: «Что?». И тогда из зала донеслось: «Слава Украине», на что российский артист смело в микрофон ответил: «Героям слава!».

Далее юморист отметил, что его попросили не превращать концерт в митинг и призвал гостей наслаждаться шутками.

«Курсор» писал ранее, чтоминистерство юстиции россии* внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента».

Еще мы писали, что известный комик Максим Галкин, который уехал из россии и поддержал Украину, прокомментировал травлю в свой адрес из уст одного из главных российских пропагандистов виталия милонова.

Напомним, что известный российский юморист Максим Галкин во время своего концерта в Варшаве (Польша) решил надеть костюм в цветах государственного флага Украины.