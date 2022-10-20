Меган Маркл украсила обложку Variety и рассказала, что хочет получить от жизни

Съемки для фотосессии проходили на ранчо Сан-Исидро в Монтесито (Калифорния), где сейчас проживает Меган Маркл с принцем Гарри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала в интервью о своей жизни.

Об этом сообщается на сайте издания.

Жена принца Гарри снялась в красивых нарядах, которые подчеркнули ее изящную фигуру и естественную красоту. В интервью журналу, она рассказала, что вместе с супругом полна энергии, вместе они воодушевлены всем тем, к чему стремились. Они работают преимущественно из дома, занимаются благотворительностью и проводят время со своими детьми.

По словам Меган Маркл, от жизни она хочет получать радости, потому что это то, над чем все могут работать для себя, друзей, родных, детей и для тех, кто нас окружает.

Также она призналась, что не собирается возвращаться к актерской деятельности. Но при этом они с Гарри сотрудничают со стриминговой платформой Netflix. Их документальный проект «Муха на стене» должен выйти в следующем году.

К слову, Съемки для фотосессии проходили на ранчо Сан-Исидро в Монтесито (Калифорния), где сейчас проживают герцоги Сассекские.

«Курсор» писал ранее, что король Великобритании Чарльз III обновил ранг членов королевской семьи и сдвинул своего сына принца Гарри с женой на предпоследнее место. Последнее место — у опального принца Эндрю.