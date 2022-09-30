Рейтинг британской королевской семьи: принца Гарри и Меган Маркл понизили в ранге

Герцоги Сассекские оказались на предпоследнем месте в обновленном порядке членов королевской семьи, где все перечислены в порядке значимости.

Король Великобритании Чарльз III обновил ранг членов королевской семьи и сдвинул своего сына принца Гарри с женой на предпоследнее место. Последнее место — у опального принца Эндрю.

Чарльз III изменил порядок членов королевской семьи, где указаны все ближайшие родственники короля и перечислены в порядке их значимости.

Для герцогов Сассекских, Гарри и Меган, отвели предпоследнее место. Ниже них находится только принц Эндрю, лишившийся титулов после скандала из-за связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Интересно, что даже принцесса Александра, кузина Елизаветы II теперь стоит в рейтинге выше герцогов Сассекских. Хотя принцесса числится всего на 56-м месте в очереди к престолу, а принц Гарри — пятый в очереди на престол.

Очевидно, на выбор короля повлиял недавний скандал с участием принца Гарри и Меган Маркл. В сети появилась информация, что они приняли на службу телохранителя, у которого раньше были проблемы с законом. Мужчина избежал тюремного заключения только из-за того, что сам вызвал скорую помощь и признался в нападении на свою жену. Но позже его жена покончила жизнь самоубийством, и считается, что ее довел до суицида муж. Неизвестно, знали ли Меган и Гарри об этой истории.

Ранее Курсор писал, о чем говорил будущий король с принцем Гарри перед смертью Елизаветы ІІ.

Напомним, мы также сообщали, что эксперт по языку тела обнаружила любопытные детали в поведении Меган и Гарри после панихиды королевы.