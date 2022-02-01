Модный дом Dolce&Gabbana отказался от использования натурального меха

Dolce & Gabbana объявила в понедельник, что с этого года откажется от использования меха животных во всех своих коллекциях и перейдет на экологически чистый искусственный мех.

Модный дом Dolce & Gabbana заявил, что начиная с этого года они прекращают использование меха животных для создания своей одежды. Впредь дизайнеры будут использовать только искусственный мех.

Об этом сообщает Marca.

Ранее такие бренды как Armani, Gucci, Prada и Moncler отказались от натурального меха в соблюдении принципов, установленных Fur Free Alliance, сетью групп по защите прав животных по всему миру.

Представитель бренда заявил, что бренд Dolce & Gabbana старается следовать мировым тенденциям и работать над более устойчивым будущим, в котором не может быть и речи об использовании натурального меха.

В Италии звероводство было запрещено с этого года. Около 20 страна, запретили, либо ограничили звероводство за последние два десятилетия.

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