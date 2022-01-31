Глобальная популяция диких животных сокращается быстрее, чем предполагалось — отчёт

В отчете Университета Бен-Гуриона говорится, что вымирание видов представляет собой еще большую проблему, чем предполагалось ранее.

Человеческая деятельность имеет ужасные последствия для мира природы. Большое внимание общественности, правительств и неправительственных организаций сосредоточено на массовом вымирании видов.

Об этом сообщает Israel National News.

За последние 24 года доклад «Живая планета» публикуется раз в два года Лондонским зоологическим обществом и Всемирным фондом дикой природы. В этих отчетах подчеркивается серьезное сокращение популяций животных во всем мире. Недавний отчет за 2020 год показал, что в среднем популяции позвоночных сократились на 68% в период с 1970 по 2016 год.

Эта тревожная цифра привлекла большое внимание к ужасному состоянию природы. Без сосредоточенных усилий мы обречены потерять гораздо больше самых выдающихся животных нашего мира в ближайшие десятилетия.

Тем не менее, новая статья, опубликованная в журнале Nature в конце прошлой недели группой ученых из Израиля, показывает, что эта критика не только необоснованна, но и то, что отчет «Живая планета» может на самом деле сильно занижать оценку глобального сокращения численности населения.

Доктор Гопал Мурали из Университета Бен-Гуриона в Негеве, ведущий автор статьи, прокомментировал: «Предыдущая критика отчета была несправедливой. В предыдущем исследовании исследователи удалили менее 3% наиболее сокращающихся популяций и обнаружили, что этого было достаточно, чтобы обратить чрезмерный спад в отчете «Живая планета» к тенденции отсутствия чистых потерь».

Он добавил: «Когда мы исправили эту ошибку — и удалили как большинство сокращающихся, так и увеличивающихся популяций, мы обнаружили, что общая тенденция популяции, указанная в исходном отчете «Живая планета», остается более или менее неизменной — т. е. снижение на 65% за последние почти 50 лет ».

Авторы также проанализировали пересечение наблюдаемых популяций с охраняемыми территориями. Затем они сравнили их со случайной выборкой местоположений и размещением в глобальной сети охраняемых территорий. Они обнаружили, что популяции, отобранные в отчете «Живая планета», с гораздо большей вероятностью будут обнаружены внутри охраняемых территорий, чем можно было бы ожидать случайно.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые заявили, что Землю ждет новый ледниковый период.

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