Моложе на 35 лет: в СМИ узнали о новом бойфренде Мадонны и показали фото

Сообщается, что певица Мадонна встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером. Согласно новостям, опубликованным на портале Page Six, Поппер тренирует одного из шести детей Мадонны в своем тренажерном зале в Нью-Йорке.

Новый роман последовал за сообщениями о том, что королева поп-музыки рассталась с бойфрендом-моделью Эндрю Дарнеллом. Мадонну заметили в объятих Поппера на серии фотографий, опубликованных в Instagram в феврале.

Madonna, 64, reportedly dating 'Summer House' boxing coach Josh Popper, 29 https://t.co/o1Fprnb4o3 pic.twitter.com/MiEAMC1mmi — Page Six (@PageSix) March 1, 2023

64-летняя Мадонна и Поппер, который моложе ее на 35 лет, начали встречаться в начале этого месяца, сообщает издание.

На фотографиях, размещенных в ее Instagram-сторис, срок действия которых уже истек, Поппер обнимает певицу на групповом фото в своем спортзале.

Madonna Dating 29-Year-Old Boxing Coach Josh Popper: Report https://t.co/VZ8veqcxHc pic.twitter.com/q8z4gWqjiA — NDTV News feed (@ndtvfeed) March 2, 2023

Ранее у нее уже были отношения с тренером по фитнесу — Карлосом Леоном, от которого она родила своего первого ребенка — Лурдес Леон — в октябре 1996 года.

Напомним, что в прошлом месяце старший брат Мадонны Энтони Чикконе умер в возрасте 66 лет. Она почтила память своего брата, поблагодарив его за то, что он «взорвал (ей) мозг» в молодости.

«Спасибо, что поразил меня в молодости и познакомил с (джазовыми музыкантами) Чарли Паркером (и) Майлзом Дэвисом», — написала певица в своей истории в Instagram, опубликовав групповое фото с участием брата.

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