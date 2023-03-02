Моложе на 35 лет: в СМИ узнали о новом бойфренде Мадонны и показали фото

10:12, Сегодня
Культура
моложе на 35 лет: в сми узнали о новом бойфренде мадонны и показали фото 2 марта, 2023
Фото: скриншот с YouTube

Мадонна встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером — СМИ.

Сообщается, что певица Мадонна встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером. Согласно новостям, опубликованным на портале Page Six,  Поппер тренирует одного из шести детей Мадонны в своем тренажерном зале в Нью-Йорке.

Новый роман последовал за сообщениями о том, что королева поп-музыки рассталась с бойфрендом-моделью Эндрю Дарнеллом. Мадонну заметили в объятих Поппера на серии фотографий, опубликованных в Instagram в феврале.

64-летняя Мадонна и Поппер, который моложе ее на 35 лет, начали встречаться в начале этого месяца, сообщает издание. 

На фотографиях, размещенных в ее Instagram-сторис, срок действия которых уже истек,  Поппер обнимает певицу на групповом фото в своем спортзале. 

Ранее у нее уже были отношения с тренером по фитнесу — Карлосом Леоном, от которого она родила своего первого ребенка — Лурдес Леон — в октябре 1996 года.

Напомним, что в прошлом месяце старший брат Мадонны Энтони Чикконе умер в возрасте 66 лет. Она почтила память своего брата, поблагодарив его за то, что он «взорвал (ей) мозг» в молодости.

«Спасибо, что поразил меня в молодости и познакомил с (джазовыми музыкантами) Чарли Паркером (и) Майлзом Дэвисом», — написала певица в своей истории в Instagram, опубликовав групповое фото с участием брата.

Читайте также:,Мадонна заявила об «опухании после операции», показав новое фото.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.