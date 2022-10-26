На известного голливудского актера подали в суд из-за долга по кредитке

36-летний актер, звезда фильмов «Агенты А.Н.К.Л.» и «Одинокий рейнджер» Арми Хаммер снова угодил в неприятный скандал. На этот раз на знаменитость подала в суд финансовая компания American Express, причина — долг по кредитной карте в почти 67 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актер ничего не комментировал лично по этому поводу, а вот это представители сказали, что средства он сможет вернуть после завершения бракоразводного процесса с телеведущей Элизабет Чемберс.

Известно, что кредитками компании American Express Арми Хаммер пользуется уже на протяжение 11 лет. Примечательно то, что к его счету имела доступ супруга.

Ходят слухи, что из-за финансовых проблем звезда фильма «Агенты А.Н.К.Л.» устроился продавцом таймшеров на Каймановых островах.

Его авторитет и положение и так были «подорваны» из-за предыдущих громких скандалов. Актера обвинили в сексуальном насилии, склонности к каннибализму и садизму. В марте прошлого года полиция открыла дело в отношении Хаммера по подозрению в изнасиловании.

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