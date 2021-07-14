Набравший популярность сериал Локи продлен на второй сезон

Сегодня Disney сообщил, что сериал Marvel Studios о боле Локи вернется во второй сезон на Disney+. Медиагигант использовал финал шоу, чтобы объявить новость. В середине финальных титров шестого эпизода на досье Локи можно увидеть штамп с надписью «Локи вернется во втором сезоне».

Решение, вероятно, было простым: у Локи была самая популярная премьера стримингового сервиса еще в июне, когда Disney+ перенес дни выпуска оригиналов с пятницы на среду. Теперь это первое шоу Disney+ и Marvel, которое продлили второй сезон. Между тем судьба WandaVision и «Сокол и Зимний солдат» остается менее определенной, несмотря на то, что оригиналы получили 23 и 5 на «Эмми» соответственно.

Локи помог создать некоторые из основных повествовательных элементов, которые будут проникать в четвертую фазу кинематографической вселенной Marvel, в том числе множество вселенных, которые будут исследованы в грядущем фильме «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».