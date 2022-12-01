Назван новый сериал, который побил рекорд Netflix по просмотрам

Зрители и критики отметили в сериале захватывающий сюжет и замечательную игру актеров.

Американский сериал «Уэнздей», повествующий о дочери Мортисии и Гомеса Аддамс, бьет рекорды по просмотрам на стриминговой платформе Netflix среди англоязычных кинолент. Сейчас сериал лидирует в 93 странах мира.

Об этом сообщается на сайте Netflix.

Дебют сериала состоялся неделю назад, но уже собрал 341,2 миллиона часов просмотра. 23 ноября на сервисе сразу появилось 8 серий «Уэнздей», зрители оставили о нем множество одобрительных отзывов, подчеркнув, что кинокартина имеет захватывающий сюжет и безупречную актерскую игру.

Отметим, что главную роль в сериале сыграла 20-летняя американская актриса Дженна Ортега. Ее маму сыграла Кэтрин Зета-Джонс, а отца — Луис Гузман. А режиссером и исполнительным продюсером выступил Тим Бертон.

В сюжете рассказывается, как единственная дочь семейства Аддамс Уэнздей отправляется учиться в академию «Невермор». Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, спасти жителей городка от монстра и наладить общение с другими студентами в академии.

«Курсор» писал ранее, что популярная стриминговая платформа Netflix запустила бюджетный тариф, который позволит пользователям экономить деньги на подписке. Но пока тариф доступен только в нескольких странах.