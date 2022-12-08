Названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb

Портал IMDb опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис, где на первом месте оказалась Ана де Армас.
Об этом сообщили на сайте IMDb.
Де Армас во второй раз получила эту награду. В 2022 году звание лучшего актера ей обеспечило участие в проектах Netflix — «Блондинка» и «Серый человек«, а также в фильме Hulu «Глубокие воды».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Ана де Армас
- Эмма д’Арси
- Милли Алкок
- Джозеф Квинн
- Джулия Гарнер
- Милли Бобби Браун
- Остин Батлер
- Лили Джеймс
- Зои Кравиц
- Джейми Кэмпбелл Бауэр
«Курсор» сообщал, что названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic.