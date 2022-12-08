Названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb

Премию второй год подряд получила одна и та же знаменитость.

Портал IMDb опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис, где на первом месте оказалась Ана де Армас.

Об этом сообщили на сайте IMDb.

Де Армас во второй раз получила эту награду. В 2022 году звание лучшего актера ей обеспечило участие в проектах Netflix — «Блондинка» и «Серый человек«, а также в фильме Hulu «Глубокие воды».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Ана де Армас Эмма д’Арси Милли Алкок Джозеф Квинн Джулия Гарнер Милли Бобби Браун Остин Батлер Лили Джеймс Зои Кравиц Джейми Кэмпбелл Бауэр

«Курсор» сообщал, что названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic.