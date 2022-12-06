Названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

Портал Metacritic собрал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года.

Об этом сообщили на сайте портала.

Эксперт изучили оценки критиков крупных изданий и на их базе создал свою систему формирования топа. Возглавляет рейтинг драматический сериал канала AMC «Лучше позвоните Солу».

Полный список выглядит следующим образом:

«Лучше позвоните Солу», 23 балла «Разрыв», 22 балла «Медведь», 21 балл «Андор», 17,5 балла «Репетиция», 14 баллов Reservation Dogs, 12,5 балла «Барри», 10 баллов Bad Sisters, 10 баллов «Патинко», 9,5 балла This Is Going to Hurt, 6 баллов

«Курсор» сообщал о топ-10 видеоиграх 2022 года по версии Time.