Названы лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

Портал Metacritic собрал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года.
Об этом сообщили на сайте портала.
Эксперт изучили оценки критиков крупных изданий и на их базе создал свою систему формирования топа. Возглавляет рейтинг драматический сериал канала AMC «Лучше позвоните Солу».
Полный список выглядит следующим образом:
- «Лучше позвоните Солу», 23 балла
- «Разрыв», 22 балла
- «Медведь», 21 балл
- «Андор», 17,5 балла
- «Репетиция», 14 баллов
- Reservation Dogs, 12,5 балла
- «Барри», 10 баллов
- Bad Sisters, 10 баллов
- «Патинко», 9,5 балла
- This Is Going to Hurt, 6 баллов
«Курсор» сообщал о топ-10 видеоиграх 2022 года по версии Time.